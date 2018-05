Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca secretarul de Stat Mike Pompeo se intoarece in Statele Unite cu cei trei „prizonieri“ americani, eliberati de Coreea de Nord, si „care par sa se fie sanatosi“, relateaza The Associated Press.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri întâlnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscând acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cât de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza…

- Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron urmau sa discute despre acordul in dosarul nuclear iranian marti, in cadrul unei intalniri la Casa Alba, in a doua zi a acestei vizite de stat.Macron vrea ca Trump sa mentina acordul. Trump este nehotarat, dar l-a catalogat drept ”un…

- Coreea de Nord negociaza cu Statele Unite si Suedia eliberarea a trei americani detinuti de Phenian. Acesta pare a fi utimul semn de efervescenta diplomatica provocata de perspectiva summiturilor cu Seulul si Washingtonul, relateaza AFP, citat de News.ro.

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, 'ar rezolva instantaneu' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii extrem de divizate,…