In cadrul unui interviu pentru cotidianul britanic The Guardian, un fost model il acuza pe președintele Statelor Unite Donald Trump ca a agresat-o la New York, in timpul unui turneu US Open. Donald Trump acuzat de agresiune sexuala Fostul model, Amy Dorris susține ca, in septembrie 1997, pe cand avea 24 de ani, actualul președinte […]