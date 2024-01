Aflat in plina campanie prezidențiala, Donald Trump este ținta unor grave acuzații din partea parlamentarilor democrați. Intr-un raport al unei comisii de ancheta desemnate de Camera Reprezentanților, la care face referire „The Washington Post”, se poate constata ca patrimoniul fostului președinte republican a beneficiat de 7,8 milioane de dolari proveniți din China, Arabia Saudita și […] Articolul Donald Trump – acuzat ca s-a imbogațit cu bani din China și alte state, unele dintre ele avand „regimuri din cele mai infecte” apare prima data in Curierul National .