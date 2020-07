Stiri pe aceeasi tema

- Trump este agent imobiliar sau presedintele Statelor Unite? se intreaba ziarul. In august 2019, Trump a provocat o surpriza anuntand ca vrea sa cumpere Groenlanda. Insa aceasta nu era prima sa incercare, dezvaluie Elaine Duke, fostul secretar interimar al Securitatii Interne americane din iulie in decembrie…

- Președintele american Donald Trump a avut in vedere ideea de a vinde Puerto Rico in 2017, dupa ce insula a fost devastata de uraganul Maria, a declarat Elaine Duke, fostul secretar pentru Securitate Interna, pentru The New York Times, conform CNN."Ideile inițiale ale președintelui au fost mai mult ca…

- "Ideile initiale ale presedintelui erau mai degraba ale unui om de business", a spus Elaine Duke, care era secretar de stat in Departamentul de Interne cand insula a fost lovita de dezastrul natural, in septembrie 2017. „Putem sa obtinem electricitate din alta parte? Putem sa vindem insula?…

- Presedintele SUA Donald Trump a luat in considerare ideea de a vinde insula Puerto Rico dupa ce aceasta a fost devastata de catre Uraganul Maria, a declarat fostul secretar pentru Securitate Interna, Elaine Duke, in cadrul unui interviu acordat New York Times. „Ideile initiale ale presedintelui au fost…

- Președintele SUA Donald Trump a luat în considerare ideea de a vinde insula Puerto Rico dupa ce aceasta a fost devastata de catre Uraganul Maria, a declarat fostul secretar pentru Securitate Interna, Elaine Duke, în cadrul unui interviu acordat New York Times.„Ideile inițiale…

- New York Times: Donald Trump ar fi vrut sa vanda Puerto Rico, dupa ce insula a fost devastata de uraganul Maria, in 2017 Președintele Donald Trump ar fi luat in calcul ideea de a vinde Puerto Rico in 2017, dupa ce insula a fost devastata de uraganul Maria, a declarat Elaine Duke, fostul secretar pentru…

- Mary Trump, una dintre nepoatele președintelui american Donald Trump, 74 de ani, va divulga o serie de lucruri ”infricoșatoare și explozive” despre liderul SUA intr-o carte care urmeaza sa fie publicata in curand, potrivit The Guardian.Persoane familiarizate cu proiectul spun ca va fi plin de povești…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea Organizației Mondiale a Sanatații, care ar trebui reformanta, noteaza Reuters, citat de Agerpres. Mike Pompeo a declarat pentru Fox News miercuri seara tarziu ca este nevoie de o "remediere…