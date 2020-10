Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, va vota anticipat, sambata, in Florida, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Presedintele Trump a prevazut sa voteze anticipat sambata, la West Palm Beach", a facut cunoscut purtatorul sau de cuvant, Judd Deere, informeaza Agerpres.Donald Trump urmeaza…

- Presedintele american, Donald Trump, va vota anticipat, sambata, in Florida, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Presedintele Trump a prevazut sa voteze anticipat sambata, la West Palm Beach", a facut cunoscut purtatorul sau de cuvant, Judd Deere. Donald Trump urmeaza sa ajunga vineri in Florida…

- Liderul american i-a numit pe reprezentanții partidului principalului sau adversar - democratul Joe Biden - "maniaci". Președintele american Donald Trump a declarat ca este pregatit pentru o transmitere pașnica a puterii, dar totuși ar dori sa ciștige viitoarele alegeri. Acest lucru este menționat in…

- Peste zece milioane de americani au votat in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, prin corespondenta sau anticipat. "Alegatorii au depus un total de 10.296.180 de buletine de vot in statele respective", un record, a anuntat luni pe site US Elections Project de la Universitatea din Florida. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a calificat luni drept 'animale' un grup de manifestanti, cerand aplicarea legii pentru sanctionarea distrugerii de bunuri in cadrul manifestatiilor, relateaza DPA. 'Bagati aceste animale in inchisoare, acum', scrie Trump intr-o postare…

- SUA isi vor retrage trupele din Irak pe parcursul urmatorilor trei ani, a declarat vineri prim-ministrul irakian Mustafa al-Kadhimi, la o zi dupa intalnirea avuta cu presedintele american Donald Trump la Washington, transmite dpa.'Presedintele american Trump a confirmat ca fortele SUA vor…

- In acste momente, familia prezidențiala a Americii este in doliu, dupa ce fratele mai mic al președintelui american a fost internat in unitatea de terapie intensiva la un spital din New York, in iunie, iar astazi a fost anunțat decesul acestuia. Fratele președintelui american Donald Trump, Robert Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca va participa duminica la o videoconferinta internationala a donatorilor in sprijinul Libanului, devastat de explozia de proportii de marti de la Beirut, informeaza AFP. "Vom avea o videoconferinta duminica impreuna cu presedintele (Frantei, Emmanuel)…