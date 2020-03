Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP.



"Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat Donald Trump la Casa Alba in cursul ceremonie de semnare.



Liderul administratiei de la Washington a prezis inca o data revenirea economica "spectaculoasa" a Statelor Unite dupa ce lupta impotriva virusului se va incheia.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mirza, editor online: Adrian Dadarlat)