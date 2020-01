„Azi Israel face un pas mare spre pace. Pacea transcende politica. In prima mea vizita externa am vizitat Tara Sfanta. Israelul este o lumina pentru lume. Am vizitat si Palestina si m-am intalnit cu presedintele Abbas. Palestinienii au cazut in capcana terorismului si a saraciei. Toti presedintii dinaintea mea, incepand cu presedintele Johnson (n. red. - Lyndon B. Johnson) au esuat in a aduce pacea intre Israel si Palestina dar eu am fost ales pentru a realiza lucruri marete.

Ierusalimul va fi capitala nedivizata a Israelului, dar asta nu e mare lucru, pentru ca am facut asta deja si…