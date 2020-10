Donald Trump a ieșit din spital. Cum a spus ca se simte dupa COVID Acum cateva zile, Donald Trump anunța, pe contul sau de Tiwtter, faptul ca a fost testat pozitiv cu COVID-19. Președintele a fost internat in spital, iar zilele acestea au circulat tot felul de zvonuri privind starea sa de sanatate. S-a spus ca Trump nu se simte prea bine și chiar ar fi primit oxigen. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs &…