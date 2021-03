Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei. Acest lucru are loc la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis ca Washingtonul va relua acest angajament. Potrivit DPA, Acordul de la Paris a fost negociat in al…

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei, la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis ca Washingtonul iși va relua acest angajament.

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei, la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis imediat ca Washingtonul va relua acest angajament, transmite DPA, potrivit Agerpres. "Intrarea noastra in Acord…

- In primele ore dupa ce a devenit președinte al Statelor Unite, Joe Biden a semnat 17 decrete prezidențiale. Primul a facut obligatorii purtarea maștii și pastrarea distanței in toate cladirile federale.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat miercuri readerarea Americii la Acordul international de la Paris pentru combaterea modificarilor climatice, elementul central al unei serii de ordine executive din prima zi, care vizeaza restabilirea rolului conducator al SUA in combaterea incalzirii globale.…

- In primele ore dupa ce a devenit președinte al Statelor Unite, Joe Biden a semnat 17 decrete prezidențiale. Primul a facut obligatorii purtarea maștii și pastrarea distanței in toate cladirile federale. Celelalte au inversat o serie de decizii luate de Donald Trump.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook, chiar in timp ce la Washington au loc ceremoniile de instalare ca presedinte a lui Joe Biden, ca noul lider de la Casa Alba propune aceleasi masuri ca PSD. Ce se afla in spatele atacului lui Rareș Bogdan la adresa lui Orban. Ce a vrut și nu a…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis, sambata, ca Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice in prima zi a mandatului sau la Casa Alba, relateaza AP, potrivit news.ro. “Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris in prima zi a mandatului…