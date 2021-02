Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a fost "incitatorul-sef" al asaltului sangeros din 6 ianuarie asupra Capitoliului, a acuzat miercuri seful procurorilor democrati Jamie Raskin, in cea de-a doua zi a procesului istoric de punere sub acuzare a lui Trump, informeaza AFP potrivit Agerpres. Multimea de manifestanti pro-Trump…

- Camera Reprezentanților a transmis luni seara Senatului american actul de acuzare impotriva lui Donald Trump, marcand deschiderea oficiala a procesului istoric al fostului presedinte pentru „incitare la insurectie”, scrie hotnews . Este pentru prima oara cand Senatul judeca un președinte care și-a incheiat…

- Camera Reprezentantilor va trimite Senatului, luni, actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie”. Senat este camera care va organiza procesul care-l vizeaza pe fostul lider, iar Trump risca sa primeasca interdicția de a mai candida la presedintie,…

- Seful majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a acuzat marti pe presedintele aflat la final de mandat Donald Trump ca a provocat prin minciunile sale asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului din Washington, relateaza Reuters. "Multimea a fost alimentata cu minciuni.…

- Camera Reprezentantilor a inceput votul privind punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu, Donald Trump, pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului partizanilor sai asupra Capitoliului la 6 ianuarie, anunta agentiile internationale de presa. Actul acestui "impeachment"…

- Președintele american Donald Trump, sub presiunea de a-și da demisia dupa ce suporterii sai au luat cu asalt Capitoliul american saptamâna trecuta, a spus ca procedura de punere sub acuzare care urmeaza sa fie lansata de catre democrați a provocat ”o furie imensa” printre susținatorii…

- Imagini terifiante de la asaltul de miercuri asupra Capitoliului, dat de susținatorii lui Donald Trump, au inceput sa circule pe internet. https://www.youtube.com/watch?v=wEKrOR_iCTA&ab_channel=Maminjo&fbclid=IwAR32H8JuiyQ7nGS7ZReQmRPPlhnAWuJHgnFP_r6hBm14oRD9VDUnZyX70UwPolițistul este prin in ușa de…

- Senatoarea de Alaska, Lisa Murkowski, a devenit vineri prima republicana din Senatul SUA care a cerut demisia presedintelui american Donald Trump dupa ce sustinatorii sai au asaltat cladirea Capitoliului miercuri, transmite sambata dpa. "Vreau sa demisioneze. Vreau sa plece. A provocat destule pagube",…