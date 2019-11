Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a facut joi o deplasare surpriza in Afganistan, de Ziua Recunostintei, pentru a vizita trupele Statelor Unite, acesta afirmandu-si convingerea ca insurgentii talibani vor accepta o incetare a focului in cele mai lung razboi al Americii, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi, in cadrul unei vizite surpriza in Afganistan, ca negocierile cu talibanii, intrerupte in septembrie, au fost reluate, relateaza AFP. Vizita lui Trump a fost tinuta secreta pana la aterizare din motive de securitate. Ea nu va dura mai mult de cateva ore…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a efectuat, joi, o vizita neanuntata in Afganistan, deplasandu-se la o baza militara americana cu ocazia Zilei Recunostintei, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Catalin Predoiu, despre schimbarea legilor justiției:…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat vineri doi militari judecati in cazuri de crime de razboi si i-a redat gradul unui al treilea, relateaza DPA potrivit Agerpres. Decizia de vineri a venit in pofida unor obiectii la Pentagon si randul armatei, dar a fost sustinuta de conservatori, inclusiv…

- Generalul Mark Milley, 61 de ani, a devenit luni noul șef de stat major al armatei americane și îl va consilia de acum pe imprevizibilul președinte Donald Trump, scrie AFP."Puteți fi siguri ca voi oferi întotdeauna un sfat militar avizat, sincer și imparțial", a declarat…

- Administratia Vladimir Putin va încerca sa relanseze negocierile de pace dintre Statele Unite si insurgentii talibani afgani, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA Novosti, noteaza Mediafax.Rusia va încerca sa relanseze negocierile de pace dintre Washington…

- Presedintele american Donald Trump a promis miercuri, la marcarea a 18 ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001, sa intensifice lupta impotriva talibanilor in Afganistan, la cateva zile dupa anularea unei intalniri cu acestia in vederea incheierii unui acord de pace, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca negocierile cu talibanii sunt 'moarte', dupa ce a anulat intalnirea secreta prevazuta cu acestia la Camp David, si, tot luni, comandantul fortelor americane in Afganistan a afirmat ca este probabila o intensificare a operatiunilor pentru…