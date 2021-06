Donald Rumsfeld a murit la 88 de ani (familie) / Fost șef al Pentagonului sub conducerea lui G.W. Bush Donald Rumsfeld, fost șef al Pentagonului sub conducerea lui George W. Bush, un lider al razboaielor din Irak și Afganistan, a murit la vârsta de 88 de ani în statul New Mexico, a anunțat miercuri familia sa, potrivit AFP.



&"Poate ca va intra în istorie pentru realizarile sale extraordinare de-a lungul a șase decenii de serviciu public, dar pentru cei care l-au cunoscut cel mai bine și ale caror vieți s-au schimbat pentru totdeauna, ne vom aminti dragostea sa neclintita pentru soția sa Joyce, familia și prietenii sai și integritatea a adus o viața dedicata țarii sale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea Codului de Procedura Penala astfel incat sentintele sa fie pronuntate in acelasi timp cu motivarea se apropie de final. Initiativa urmeaza sa fie votata luni in Camera Deputatilor, la o luna de la decizia Curtii Constitutionale care a solicitat aceasta modificare. Exista insa obiectii din…

- Luni, in deschiderea ședinței de Plen din Camera Deputaților, deputatul botoșanean Alexandra Huțu, a susținut o intervenție ocazionata de Ziua Veteranilor de Razboi, sarbatorita in fiecare an pe data de 29 aprilie.

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Adrian Wiener (USR PLUS), susține ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) ar trebui sa fie mai activa in campania de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca este vorba de o problema de securitate naționala. „Biserica Ortodoxa Romana eu cred ca ar trebui…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a anunțat ca marți comisiile reunite pentru aparare din Camera Deputaților și Senat au aprobat demararea a zece noi programe de inzestrare, care se vor derula in urmatorii ani. Potrivit unui comunicat al MApN, noile programe vizeaza urmatoarele achiziții: sisteme…

- Lucian Bode: "Poate ca reusim sa ne asezam, impreuna cu Legislativul, sa avem un Cod rutier nou, modern. Eu am fost, trei ani, presedintele Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor si tot a doua initiativa era legata de Codul rutier. Codul rutier se modifica intr-un an de…

- Camera Deputatilor, care este for decizional, a adoptat miercuri, cu o abtinere, propunerea legislativa pentru completarea articolului 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care reglementeazia ce se intampla in cazul greselilor de calcul.

- Elena Basescu s-a dat de gol ca este angajata la Camera Deputaților dupa ce a urcat pe Facebook o imagine cu ea in timp ce i se administra serul anti-COVID-19. Elena Basescu, angajata la Camera Deputaților. S-a dat de gol la vaccin. Ce salariu are Elena Basescu, fost europarlamentar, a mers zilele trecute…