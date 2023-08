Un judecator federal din Washington a fost de acord sa impuna limite cu privire la ceea ce Donald Trump poate spune in mod public despre dovezile pe care procurorii le-au adunat pentru rechizitoriul penal care il acuza ca a incercat sa obstrucționeze alegerile din 2020. Prezidand prima sa audiere in acest caz, judecatoarea districtuala americana Tanya Chutkan din Washington a respins propunerea procurorilor privind ordinul de protecție mai larg, care urmarea sa impiedice difuzarea publica a tuturor dovezilor pe care le predau apararii lui Trump, in timp ce se pregatesc pentru proces. In schimb,…