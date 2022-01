Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, va indemna Rusia vineri, inaintea unei reuniuni ruso-americane, la "dezescaladare" si "discutii constructive" privind Ucraina, avertizand ca o invazie a tarii ar duce la un "viespar ingrozitor", potrivit serviciilor sale, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…

- Uniunea Europeana poarta discuții cu SUA și Marea Britanie despre impunerea de noi sancțiuni impotriva Rusiei, dar o decizie finala in acest sens nu va fi luata luni, a spus un oficial de top al UE, informeaza Reuters. Gazoductul Nord Stream 2 ar putea fi inchis daca Rusia invadeaza Ucraina.

- Rusia se va confrunta cu consecinte grele si costuri severe daca presedintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat duminica Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7), intr-un comunicat citat de Reuters, arata News.ro. Serviciile de informatii americane evalueaza ca Rusia…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a carei tara se afla la presedintia G7, se asteapta ca la reuniune sa se prezinte “un front unit in fata agresorilor mondiali”. Ea le va cere omologilor sai din G7 “sa prezinte un front unit fata de comportamentele rauvoitoare, inclusiv pozitiile Rusiei fata…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…