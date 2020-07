Stiri pe aceeasi tema

- Reactia candidatului USR la Primaria Timisoara, Dominic Fritz, dupa ce Nicolae Robu a aruncat in aer Asociatia Timisaora 2021 nu s-a lasat mult asteptata. Si este una clara: Proiectul Timișoara – Capitala Culturala Europeana este al timisorenilor si al Romaniei, nu pe persoana fizica. Situatia actuala…

- Intr-un raspuns pentru PRESSALERT.ro, Mihai Firica, secretar de stat in Ministerul Culturii, afirma ca instituția este pregatita pentru orice schimbare, cata vreme „aduce plus valoare Timișoarei și Romaniei”. Va reamintim ca autoritațile locale intenționeaza sa preia controlul Asociației Timișoara –…

- Actualul primar al Timisoarei si-a prezentat, in sfarsit, pozitia dupa scandalul de miercuri seara, atunci cand board-ul de conducere al Asociatiei Timisoara 2021 s-a terminat intr-un scandal, cei prezenti certandu-se, iar edilul parasind sedinta. El acuza membrii organismului de conducere ca nu ar…

- Ședința cu scantei a Comitetului director al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Culturala Europeana. Dupa ce a fost prezentat noul statut care nu convenea tuturor membrilor boardului de conducere al asociației, primarul Timișoarei a anunțat ca proiectul va fi asumat exclusiv de primarie. Potrivit…

- Presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, vineri, ca saptamana viitoare va fi anuntat candidatul pentru functia de primar al Timisoarei, mentionand ca mizeaza pe un scor bun al social-democratilor in alegerile locale.Liderul PSD Timis a subliniat ca, in acest moment, Timisoara…

- Administratia locala s-a predat in fata nesimtitilor care au transformat periferiile orasului in gropi clandestine de gunoi. Dupa ce intreg orasul este mai mizerabil ca niciodata, la periferie situatia este si mai grava. Cu un primar aproape senil, cu un viceprimar care e mai interesat de likeurile…

