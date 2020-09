Stiri pe aceeasi tema

- "Timisoara nu a scris istorie in Romania, ci in toata Europa. Un oras european a ales un primar european. Romania apartine Europei, administratia noastra va fi un model pentru toata Romania, pentru administratie deschisa si transparenta. Vreau sa spun: voi fi primarul tuturor timisorenilor si in…

- „Comparand numarul de voturi, diferenta este surprinzator de mare, nu o pot spune in procente. Am considerat ca va fi un scor strans si am fost optimis pana in ultimul moment dar diferenta este mare ceea ce inseamna ca asteptarile timisorenilor sunt altele (...) Nu am nicio suferinta. Inseamna ca nu…

- Liberalul Nicolae Robu și-a recunoscut, in urma cu cateva clipe, infrangerea in fața lui Dominic Fritz pentru funcția de primar. "S-au numarat 15% din voturi, dar e deja relavant. Am pierdut. Diferenta este mare. Surprinzator de mare, ceea ce inseamna ca asteptarile timisorenilor sunt altele.",…

- Aflat in campanie electorala, Nicolae Robu, candidat la al treilea mandat pentru primaria Timișoarei, a ajuns și in cartierul Plopi pentru a dialoga cu concitadinii – singurii cu care, dupa propriile sale declarații, e dispus sa stea de vorba. Luat la intrebari de o timișoreanca nemulțumita de numarul…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Acesta a povestit joi la Adevarul Live despre cum a ajuns sa se indragosteaza de Timisoara, cum il poate invinge pe Nicolae Robu si cum se pozitioneaza in conflictele…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Joi de la ora 12.00, acesta va vorbi la Adevarul Live despre cum a ajuns in aceasta pozitie, obictivele pe care le are pentru Timisoara si planul pe care il…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Joi de la ora 12.00, acesta va vorbi la Adevarul Live despre cum a ajuns in aceasta pozitie, obictivele pe care le are pentru Timisoara si planul pe care il…