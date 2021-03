Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu s-a mai abținut de la vot in ședința Consiliului Județean pentru Situații de Urgența și a votat continuarea aplicarii carantinei pentru oraș și zona metropolitana. Totusi, el nu a aprobat o prelungire pe 14 zile ci doar pentru 7, iar in plus a fost extrem de indignat…

- Dominic Fritz a votat, miercuri, alaturi de alți membri in CJSU, prelungirea pentru șapte zile a masurii de carantina in Timișoara și patru localitați din jurul orașului. El cere claritate de la guvern, care trebuie sa aplice „aceleași masuri și argumente” și la București. Orașul Timișoara este, miercuri,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi prelungirea carantinei in Timișoara și comunele periurbane pentru inca șapte zile, insa tensiunile dintre tabarele pro și contra nu au disparut. „Vreau sa subliniez ca nu se poate ca noi in Timișoara sa fim tratați altfel decat altundeva in…

- Prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, va convoca, astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru a discuta daca se aproba prelungirea sau nu a carantinei pentru Timișoara, Dumbravița, Moșnița Noua, Giroc și Ghiroda. Se așteapta sosirea de la INSP a avizelor dupa ce DSP Timiș a trimis catre…

- - Comitetul Național pentru Situații de Urgența urmeaza sa decida asupra masurilor de aplicat in Timișoara, dupa ce orașul a intrat inițial in carantina, la o rata de infectare de 7 la mie, iar la peste 8 la mie a ieșit, declara ministrul de Interne, Lucian Bode. Intrebat, luni, in baza carei…

- Carantina de la Timișoara s-a transformat intr-un scandal politic. Raed Arafat, șeful DSU, a decis sa prelungeasca masura pentru trei zile. Propunerea de continuare cu o saptamana a carantinei nu avusese suficiente voturi pentru a fi adoptata in Consiliul Județean pentru Situații de Urgența. Edilul…

- Primarul Timișoarei și-a exprimat bucuria fața de prelungirea carantinei la Timișoara. Masura a fost luata de la București, deși Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ridicarea masurii. Nemulțumiți dupa decizie și dupa reacția lui Dominic Fritz, timișorenii au luat pagina acestuia…

- Premierul Florin Cițu susține ca Timișoara a ajuns sa fie carantinata pentru ca nu a existat o comunicare buna intre autoritațile locale și cetațeni. Mai mult, la nivelul orașului sunt disponibile 20.000 de locuri libere pentru vaccinarea anti-Covid, fapt pentru care – spune premierul – nu se justifica…