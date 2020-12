Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, sambata seara, ca a cerut sprijinul Guvernului pentru asigurarea furnizarii agentului termic catre abonatii sistemului centralizat de incalzire, care risca sa ramana fara acest serviciu din cauza datoriilor "istorice" si a penalitatilor companiei…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat marti ca Primaria Timisoara a fost la un pas sa ramana fara curent din cauza restantelor. In plus, Fritz a anuntat, din cauza lipsei banilor, a oprit doua licitatii initiate de fosta administratie si aflate in derulare. Nicolae Robu a reactionat dur, printr-o…

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- Nica a subliniat ca agreeaza un nou tip de politica, bazata pe nevoile oamenilor, si de aceea le-a cerut celor din USR PLUS sa discute la inceput proiecte si abia apoi, functiile politice, ceea ce i-a nemultumit pe acestia, iar "reactia lui Dominic Fritz a fost sa mototoleasca protocolul si sa-l…

- Dominic Fritz a anunțat pe Facebook ca a iesit din izolare dupa patru zile, dupa ce și al doilea test de coronavirus efectuat de noul primar al Timișoarei a ieșit negativ."Am facut inca un test de Covid-19 astazi și a ieșit și el negativ. Nici nu am și nu am avut simptome, așa ca pot ieși din auto-izolare.…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, va intra in izolare. Acesta a facut anunțul pe Facebook, in stilul caracteristic prececesorului sau, Nicolae Robu."Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat distanța, sunt bine. Dar, ca o masura…

- Edilul-șef s-a laudat pe rețeaua de socializare cu ultima investiție, o parcare de 52 de locuri realizata intr-un cartier al orașului. Pe langa laude, primarul a primit și destule critici, fiind ironizat de unii internauți. Deși a pierdut alegerile pentru un nou mandat in fruntea Timișoarei, Nicolae…