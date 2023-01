In timp ce China continua sa dezvolte ceea ce este deja cea mai mare flota din lume, un profesor de la US Naval War College are un avertisment pentru planificatorii militari americani: in razboiul naval, flota mai mare caștiga aproape intotdeauna. Liderii Pentagonului au identificat China ca fiind „amenințarea de ritm” a armatei americane. […] The post Dominația marilor. SUA, depașite numeric de China. Avertisment pentru Washigton: „Flota mai mare caștiga aproape intotdeauna” first appeared on Ziarul National .