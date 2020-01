Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 7% dintre locuitorii Uniunii Europene au declarat, in 2018, ca nu isi permit sa isi incalzeasca in mod suficient locuinta, o pondere in scadere constanta in ultimii ani de la un varf de 11% inregistrat in anul 2012, arata datele publicate luni de Eurostat, analizate de Agerpres. In randul statelor…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru „comunicatii” (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat , publicate…

- Romania si Ungaria au inregistrat in primul semestru din acest an cel mai mic pret mediu (exprimat in euro) la gazele naturale destinate consumatorilor casnici (ambele 3,5 euro pentru 100 kWh), cel mai ridicat nivel fiind in Suedia (11,8 euro/100 kWh), Olanda (9,2 euro/100 kWh) si Danemarca (8,6 euro/100…

