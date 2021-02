Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de whisky din Marea Britanie au înregistrat pierderi de peste 500 de milioane de lire sterline dupa ce fostul președinte american Donald Trump a impus tarife comerciale asupra importurilor de peste Atlantic, relateaza The Guardian.Noi date arata ca exporturile de whisky din…

- Economia SUA a avut în 2020 cel mai rau an de la sfârșitul celui de-al doilea razboi mondial, dar actuala campanie de vaccinare și ultimul plan de susținere a economiei dau speranța unei redresari în 2021, potrivit AFP.Criza Covid-19 a provocat o contracție a PIB-ului de 3,5%…

- Experții in domeniul ocrotirii sanatații de pe ambele maluri ale Nistrului, dupa o pauza indelungata (ultima reuniune a avut loc in data de 6 martie 2020), s-au intrunit in format de video-conferința pentru a discuta aspectele de imunizare anti-COVID-19. Subiectele centrale ale discuțiilor s-au axat…

- Autoritatea europeana de reglementare in domeniul concurentei incearca sa obtina informatii de la companiile de publicitate cu privire la practicile Google in domeniul publicitatii, arata un document al Comisiei Europene consultat de Reuters, informeaza AGERPRES . Google, cel mai mare motor de cautare…

- Lumea a fost in lockdown in cea mai mare parte a anului 2020. Dar in acest timp, din Caucaz la Cornul Africii și pana Himalaya, mai multe conflicte, unele dintre ele inghețate de decenii, au erupt violent. Aproape nebagate in seama din cauza pandemiei și a crizei economice, alte tensiuni mocnite amenința…

- Președintele ales Joe Biden a numit-o joi pe Katherine Tai, un avocat de drept comercial cu un istoric de opoziție fața de China, sa serveasca drept reprezentant pentru comerț (USTR) al viitoarei sale administrații, relateaza CNBC.Daca va fi confirmata de Senat, Tai va ocupa o poziție cruciala…

- Noul presedinte ales american Joe Biden intentioneaza sa pastreze tarifele vamale instituite de Donald Trump in comertul cu China, facand front comun cu aliatii sai istorici precum Uniunea Europeana, ceea ce semnifica mai degraba o schimbare de strategie decat una politica, comenteaza joi AFP.…