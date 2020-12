Doljul s-a imbracat in roșu dupa Moș Nicolae. Alegerile parlamentare de duminica au fost caștigate clar, in județul Dolj, de catre Partidul Social Democrat. Potrivit raportarii deținute de PSD din toate cele 531 de secții de votare, social-democrații au obținut la nivel de județ un scor aproape dublu decat PNL, principalul partid contracandidat. Astfel, la Camera Deputaților PSD a obținut in Dolj un procent de 45,6%, cu un total de 92.309 voturi. In schimb, PNL a avut doar 49.199 de voturi, adica un procent de 24,3%. Pe locul trei in preferințele doljenilor s-a situat Alianța USR-PLUS, cu 11%…