Judecatoria Craiova a condamnat la un an si sase luni de inchisoare un barbat de 48 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de ultraj. Potrivit oamenilor legii, dupa ce si-a agresat fiul si sotia, barbatul a atacat si politistii care incercau sa puna in aplicare un ordin de protectie. Incidentul a avut loc pe 5 decembrie 2022, in comuna doljeana Bulzesti. Inculpatul a fost arestat preventiv pe 6 decembrie. Politistii doljeni au explicat ca scandalul a inceput pe o strada din comuna Bulzesti.„La data de 05 decembrie 2022, un barbat a sesizat politistii Sectiei Rurale Pielesti cu privire la faptul…