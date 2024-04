Doljeni acuzaţi de trafic de minori şi proxenetism, eliberaţi din arest Tribunalul Dolj a dispus plasarea in arest la domiciliu a doi tineri de 24 si 25 de ani, acuzati de trafic de minori si proxenetism. Cei doi inculpati au fost arestati preventiv in iunie 2023, iar in iulie au fost trimisi in judecata. Procurorii DIICOT au explicat ca unul dintre inculpati a exploatat sexual o minora de 17 ani. Al doilea ar fi facut acelasi lucru cu o tanara cu handicap. Anchetatorii au precizat ca victimele au fost exploatate sexual incepand cu luna mai 2023. „In cursul lunii mai 2023, unul dintre inculpați a recrutat, in vederea exploatarii sexuale, o persoana vatamata minora,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

