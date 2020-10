Doljean condamnat cu executare pentru ultraj Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, vineri, sa condamne la 9 luni de inchisoare cu executare un barbat de 43 de ani, din Calafat. Acesta a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de ultraj si refuzul recoltarii de probe biologice. Anchetatorii au retinut ca inculpatul a condus baut si a provocat un accident, dupa care a lovit un politist din Poiana Mare. Scandalul in urma caruia barbatul de 43 de ani a fost acuzat de ultraj a avut loc in martie, anul acesta. Anchetatorii au retinut ca, pe 8 martie, inculpatul, impreuna cu un prieten, au consumat bauturi alcoolice… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, ieri, sa-l condamne la trei ani de inchisoare cu suspendare pe fostul sef al Serviciului Financiar din cadrul IPJ Dolj. Fostul politist, care s-a pensionat inca din 2014, este acuzat ca si-a acordat sporuri de aproape 30.000 de lei. Alti 150.000 de lei ar…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus rejudecarea dosarului in care sase inculpati au fost achitati pentru infractiuni de coruptie. Solutia de achitare a fost pronuntata de Tribunalul Dolj la sfarsitul anului trecut. Inculpatii au fost acuzati ca, in decembrie 2008, in schimbul sumei de…

- Curtea de Apel Craiova a hotarat, ieri, sa mentina arestul preventiv fata de un executor judecatoresc arestat inca din decembrie 2019. Este a zecea oara cand judecatorii de la Curtea de Apel Craiova dispun mentinerea arestului preventiv fata de inculpat. Acesta din urma este acuzat de comiterea mai…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa condamne la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare un barbat de 29 de ani, acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 200 de euro doi politisti din Filiasi. Instanta a tinut cont de faptul ca inculpatul nu are antecedente, si-a recunoscut fapta, dar…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, joi, sa condamne la un an si trei luni de inchisoare un doljean de 31 de ani. Acesta a fost acuzat ca a scuipat si lovit un politist. Incidentul a avut loc in decembrie 2018, inainte de Revelion, in comuna Amarastii de Jos. Initial, la Judecatoria…

- Judecatorii au condamnat-o definitiv la cinci ani si sase luni de inchisoare cu executare pe fosta secretara a Facultatii de Drept din Craiova, care a fost prinsa in flagrant cand primea mita. Un student a denuntat-o, dupa ce i-a dat spaga ani la rand, fara sa stie ca este exmatriculat, scrie Adevarul.Fosta…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, joi, achitarea Janei Fulga, primar al comunei doljene Șimnicu de Sus intre anii 2008 – 2016. In acest dosar, fostul edil a fost acuzat de procurorii DNA de luare de mita si abuz in serviciu. A fost achitat si barbatul care ar fi dat mita 50.000 de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa dea o sentința definitiva in dosarul in care un craiovean de 33 de ani a fost acuzat de tentativa de omor. Anchetatorii au reținut ca, in octombrie 2016, in urma unui scandal izbucnit in clubul Krypton din Craiova, inculpatul…