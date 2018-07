Stiri pe aceeasi tema

- Vineri va avea loc ceremonia prilejuita de rotația unui nou lot de militari polonezi afiliați batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” din cadrul Brigazii Multinaționale Sud-Est, in cadrul contingentului ce va fi dislocat timp de șase luni in Romania, se arata ...

- Este nevoie de forta de munca specializata in industria de aparare din Romania. Acest lucru a fost confirmat chiar de Ministrul Apararii, Mihai Firor, prezent intr-o vizita de lucru in județul Dambovița. Ministrul Apararii, Mihai Firor a spus ca Centrul 185 Mentenanta „Radu cel Mare” din Targoviste…

- Premierul Viorica Dancila si prim-ministrul eston Juri Ratas au inaugurat duminica, Consulatul Onorific al Estoniei la Constanta, evenimentul avand loc la Universitatea Ovidius. Evenimentul a inceput cu un incident, dupa ce organizatorii au asezat invers steagul Estoniei, premierul acestei tari intervenind…

- Proiectilul aterizat in parbrizul unei mașini in Craiova este, de fapt, o racheta a militarilor polonezi, dislocați in zona. Reprezentanții Brigazii Multinaționale Sud-Est au recunoscut ca racheta de semnalizare ce a aterizat pe parbrizul unui autoturism, parcat in cartierul craiovean Craiovița Noua,…

- Avioane Eurofighter Typhoon ale Royal Air Force, desfasurate in Romania, au interceptat vineri un avion militar rusesc care zbura in apropiere de spatiul aerian al NATO deasupra Marii Negre, a informat site-ul...

- CINCU, Romania — Ceremonia de deschidere a Exercițiului „Resolute Castle 2018” are loc la Centrul Național de Instruire Intrunita, de la Cincu, pe 11 mai 2018 la ora 10:00… „Resolute Castle 2018” este un exercițiu desfașurat, pe durata a șase luni, de Garda Naționala a statului Carolina de Sud, care…

- Claudiu Manda pare sa fie omul momentului in PSD. Senatorul de Dolj este președintele a doua comisii extrem de importante in economia jocului politic. El conduce atat Comisia SRI, cat și pe cea speciala, proaspat inființata pentru a modifica legile de importanța capitala pentru Romania, adica cele…

- Militarii din Cetatea Aradului au iesit in centrul orașului, la o expoziție cu tehnica de intervenție și o parada militara. Fortele Terestre se afla sub patronajul spiritual al Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, sarbatorit pe 23 aprilie. Cu aceasta ocazie, ministrul Apararii…