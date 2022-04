Dolj: Polițiști, pompieri și jandarmi, la datorie de Sărbătorile Pascale Angajații structurilor M.A.I. de la nivel local vor fi la datorie, in aceasta perioada, pentru a se asigura ca Sfintele Sarbatori Pascale se vor desfașura in liniște și siguranța. Masuri dispuse de catre S.T.P.F. Dolj in perioada Sarbatorilor Pascale La nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Dolj, in urmatoarea perioada, se mentin in continuare masurile de adaptare atat a misiunilor, cat si a resurselor umane si materiale, astfel incat sa se asigure un control eficient si operativ. Prin Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, cat și prin Punctul de Trecere a Frontierei Bechet,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Avand in vedere ca ne aflam in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, la nivelul Poliției de Frontiera Romane au fost dispuse masuri pentru intarirea dispozitivului de supraveghere si control la frontiera de stat, iar polițiștii de frontiera acționeaza alaturi de celelalte structuri ale Ministerului…

