Patru migranti afgani au fost gasiti ascunsi printre covoare, intr-un autocamion inmatriculat in Turcia care a intrat in tara pe la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat. „In ziua de 25.03.2022, in jurul orei 23,05, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui autocamion, un cetatean turc, in varsta de 56 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, covoare pe ruta Turcia – Germania. Procedand la verificarea exterioara a mijlocului de transport, politistii de frontiera au constatat faptul ca snurul asigurator…