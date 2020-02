Dolj: IPJ face verificări privind declaraţiile celor trei persoane din Sadova, aflate în carantină Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dolj a anuntat marti ca au fost dispuse verificari in cazul celor trei persoane venite din Italia la Sadova si aflate in prezent in carantina, dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca persoanele in cauza ar fi declarat autoritatilor ca s-au aflat in alte regiuni din Italia decat cele in care au fost in realitate.



"Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, referitoare la faptul ca 3 persoane, din Sadova, care ar fi sosit din Italia in ultima perioada, ar fi declarat autoritatilor ca s-au aflat in alte regiuni decat cele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

