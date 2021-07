Dolj: Doi bărbaţi prinşi în timp ce deţineau 250 de grame de cocaină, arestaţi preventiv Doi barbati prinsi in flagrant in timp ce detineau 250 de grame de cocaina au fost retinuti de procurorii DIICOT Craiova si ulterior au fost arestati preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, a informat DIICOT intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. Cei doi ar fi detinut si transportat drogurile din Slatina la Craiova, cu intentia de a le vinde. Procurorii DIICOT Craiova si politistii de la BCCO Craiova au efectuat in ziua de 28 iulie, in municipiul Craiova, o actiune de prindere in flagrant a celor doi barbati, in timp ce acestia aveau asupra lor 250 de grame de cocaina. In urma unui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

