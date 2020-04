Stiri pe aceeasi tema

- Personalul Formatiei Craiova din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Dolj a efectuat astazi o ampla actiune de igienizare a raului Jiu, zona pod Breasta, amonte si aval. Activitatea s-a desfasurat atat manual, cat si mecanizat, de-a lungul cursului de apa si pe zona de protectie a digului,…

- Aproximativ 200 de angajati din centrele pentru ingrijirea persoanelor varstnice din Buzau vor fi testati pentru coronavirus incepand de joi, conform ordinului ministrului Sanatatii. Va fi o actiune destul de dificila, spun autoritatile de sanatate publica, insa testarea trebuie facuta pentru ca…

- Administrația Naționala Apele Romane a anunțat, sambata, ca la Azuga a fost realizat un șenal care permite scurgerea apei din amonte, dupa ce paraului Azuga a fost blocata de alunecarea de teren, iar zona a fost inundata. 130 de oameni, evacuați, au dormit pe unde au apucat.Potrivit unui comunicat…

- Daniel Dragoi, directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava, a fost demis din funcție incepand cu ziua de vineri, 10 aprilie. Decizia a fost luata de superiorii acestuia de la București, care au fost deranjați de faptul ca Daniel Dragoi s-a rugat in genunchi in fața instituției pentru ...

- Restaurantele de pe Defileul se afla in atentia Sistemului de Gospodarire a Apelor Gorj ca fiind potentiali poluatori ai Jiului chiar daca nu au fost identificate in albia raului deseuri care provin din activitatea lor. “Au fost identificate ca fiind...

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Gorj continua acțiunile de igienizare a cursurilor de apa din județ. 1 de 8 Vineri s-a acționat pe raul Sohodol de pe raza comunei Arcani cu aproximativ 60 de persoane, 4 formații de lucru din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Gorj, o firma de reciclare partenera…

- Pompierii militari au intervenit, marti, pentru dislocarea unor aglomerari de gheata pe raul Dorna, pe o lungime de cinci sute de metri in zona Praleni din comuna Poiana Stampei, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres.Sursa citata a precizat ca, in…

- Nicoleta Dumitrescu Ieri, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare “Cod galben” de vant puternic si precipitatii moderate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare, valabila pana in aceasta seara, in zona montana inalta din 26 de judete, printre care se regaseste si Prahova.…