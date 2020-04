Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au amendat, sambata, 62 de persoane de etnie roma, care participau la o petrecere de logodna intr-o curte din Craiova. La intervenție au participat mascați și militari. Valoarea amenzilor aplicate...

- Sase persoane au fost amendate de politisti pentru incalcarea ordonantelor militare, dupa ce au mers la gratar si au postat fotografiile pe retelele de socializare, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate,…

- Accident grav in aceasta seara pe strazile dinCraiova, un polițist aflat in misiune a fost grav ranit de o șoferița care nu aacordat prioritate de trecere intr-o intersecție. Pe numele tinerei a fostdeschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.Accidentul a avut loc, marți seara, pe strazile…

- Politisti care au intervenit sa aplaneze un conflict intre mai multe persoane au fost atacati si amenintati de acestea, in sprijinul oamenilor legii venind colegi si un echipaj de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, care i-au imobilizat pe agresori, informeaza, vineri, IPJ Prahova. "In data de 16…

- Un copil de doi ani a decedat dupa ce a cazut de la etajul 7 al unui bloc de pe bulevardul Dacia din Craiova. Potrivit ISU Dolj, echipajul SMURD a fost solicitat sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical calificat unei persoane cazute de la inalțime. Ajunși la fața locului, cei din echipajul…

- Fortele de ordine au actionat miercuri integrat pe raza județului Cluj, in echipaje mixte, pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada starii de urgenta. In ultimele 24 de ore, 690 de politisti, jandarmi, politisti locali si militari au desfașurat misiuni specifice in contextul prevenirii…