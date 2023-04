Stiri pe aceeasi tema

- Bernie Taupin, care scrie melodii cu Elton John de mai bine de jumatate de secol, va organiza prima sa expozitie din Marea Britanie, luna viitoare, la galeria Iconic Images din centrul Londrei.Intr-un interviu, el a spus pentru The Guardian: „Nu sunt nicidecum Greta Garbo, dar nu am putut face genul…

- Slowthai a lansat albumul “UGLY”. Dupa debutul sau nominalizat și mult laudat la Mercury Music Prize, Nothing Great About Britain, și dupa albumul sau al doilea in topul clasamentelor TYRON, noul proeict pare sa schimbe din nou narațiunea unuia dintre cele emoționante talente muzicale din Marea Britanie.…

- Clarificarea situatiei Irlandei de Nord in relatie cu piata britanica si cu cea comunitara va ajuta guvernul britanic sa avanseze si in negocierile comerciale cu alti parteneri importanti, inclusiv cu Statele Unite. In principiu, solutionarea acestui dosar pe linia convenita in aceste zile - si validata…

- Antrenorul echipei Chelsea, Graham Potter, spune ca a fost afectat psihic dupa ce el si familia lui au primit amenintari anonime din partea fanilor gruparii, ca urmare a faptului ca formatia traverseaza o perioada slaba, cu rezultate negative, scrie BBC. Chelsea este abia pe locul 10 in Premier League,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat miercuri in Regatul Unit pentru a doua sa vizita in strainatate de la inceputul invaziei ruse acum aproape un an. L’accolade de Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky a son arrivee sur le tarmac de Londres pic.twitter.com/qC4cUdnwm5 — BFMTV (@BFMTV) February…

- Un roman, in varsta de 28 de ani, a ucis o femeie de afaceri, de 71 de ani, din Marea Britanie, in iulie anul 2021, pentru a-i fura averea de aproape 5 milioane de lire, informeaza Digi24. Jumatate de an mai tarziu, pe 1 februarie, Mohammed El-Abboud a fost gasit vinovat și condamnat la minimum 35 de…

- In jur de 500.000 de persoane din invațamant au intrat in greva in Anglia și Țara Galilor, in cea mai mare zi de acțiune sindicala din Marea Britanie din ultimele decenii. In fața unei școli primare din sudul Londrei, zeci de profesori s-au adunat pentru a cere salarii și condiții mai bune. Mary Bousted,…