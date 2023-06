Actorul și comediantul Mike Batayeh, pe care fanii serialului „Breaking Bad” l-au cunoscut drept managerul celebrei spalatorii de rufe Gustavo, a murit la varsta de 52 de ani. Potrivit TMZ, familia lui Mike spune ca Batayeh a murit pe 1 iunie in somn, in urma unui atac de cord, in timp ce se afla acasa, […] The post Doliu uriaș in televiziune! A murit actorul din „Breaking Bad!. Și-a dat ultima suflare in somn first appeared on Ziarul National .