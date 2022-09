Dimineața de joi incepe cu o veste trista dupa ce fostul manager al vestitului cantareț și producator de muzica rapp, Coolio, a anunțat decesul acestuia. Spre nefericirea familiei indurerate și a fanilor, cantarețul cunoscut, in special, pentru hitul „Gangsta’s Paradise”, s-a stins din viața mult prea devreme, la doar 59 de ani, lasand in spate […] The post Doliu uriaș in lumea muzicii internaționale. Rapperul american Coolio, cunoscut pentru hitul „Gangsta’s Paradise”, a murit la doar 59 de ani. Cum s-a produs tragedia appeared first on IMPACT .