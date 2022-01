Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, inima plt. adj. Remus Ghilezan, din cadrul Stației de Pompieri Deta, a incetat joi sa mai bata. Pompierii sunt inmarmuriți din cauza acestei vești. Remus Ghilezan urma sa implineasca 47 de ani. Marți, in timp ce repara o mașina in timpul liber, aceasta s-a prabușit peste el. A fost resuscitat…

- Subunitațile de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al Județului Timiș au fost la datorie și in noaptea dintre ani. In weekend, pompierii au fost solicitați și au intervenit la 258 de intervenții și misiuni specifice. La finele saptamanii trecute, pompierii au intervenit…

- Scriitoarea si jurnalista Joan Didion, o legenda a literaturii americane, a decedat.Scriitoarea si jurnalista Joan Didion, o legenda a literaturii americane, cunoscuta pentru cronicile sale despre California anilor 1960, a murit joi la varsta de 87 de ani, a anuntat cotidianul The New York Times, citat…

- Veste trista pentru toți iubitorii de rock din Romania, care l-au cunoscut pe artistul Laci Farkas. Solistul și chitaristul trupei rock Quo Vadis a incetat din viața in aceasta dupa amiaza in urma unui accident cumplit de circulație petrecut chiar la intrare in orașul Timișoara. Impactul a fost unul…

- Germanul Horst Eckel, care ramasese ultimul campion mondial din 1954 inca in viata, a decedat vineri, la varsta de 89 de ani, a anuntat DFB, relateaza News.ro. In perioada turneului final al Cupei Mondiale din 1954, in finala caruia germanii au invins Ungaria, scor 3-2, Eckel era legitimat…

- Fostul capitan al nationalei de rugby a Irlandei si jucator la Connacht, Ray McLoughlin, a incetat din viata la varsta de 82 de ani, scrie BBC, citat de agerpres. Conform sursei, acesta a decedat la domiciliul sau, din Ballinasloe, dupa o lunga suferinta. McLoughlin, care a avut si doua prezente…

- Lumea filmului este in doliu, asta dupa ce Boris Petroff a incetat din viața. Cu siguranța fiecare dintre noi l-am vazut macar o data in rolul lui Geppetto din "Pinocchio", pe care l-a jucat timp de 35 de ani. Acesta a murit la varsta de 82 de ani, iar timp de 55 de ani a avut o activitate neintrerupta…

- Fotbalul dejean este in doliu, dupa trecerea in neființa a unuia dintre oamenii importanți din sportul din zona Dejului. Gica Barbu, fost antrenor al echipei Unirea Dej, a incetat din viața la varsta de 53 de ani. Gica Barbu și-a inceput cariera in fotbalul mare in 1988 la Universitatea Craiova. A jucat…