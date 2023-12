Doliu pe scena teatrului romanesc. Anda Caropol, celebra actrița de la Teatrul Nottara, a murit la varsta de 84 de ani. Moartea actriței a fost confirmata de reprezentanții Teatrului Nottara din București. „Actrița Anda Caropol a trecut in eternitate. De o desavarșita discreție, inocența și iubire pentru meserie, Anda Caropol și-a petrecut in Teatrul Nottara peste cincizeci de ani, timp in care a jucat roluri cuceritoare, alaturi de unii dintre cei mai mari actori ai teatrului romanesc, de la George Constantin la Ștefan Iordache, de la Gilda Marinescu la Alexandru Repan”, conform unui mesaj postat…