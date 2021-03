Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Simirad, fost primar al Iasului, a incetat din viața. Simirad se afla de mai multe zile internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, la sectia ATI Covid. Citește și: SONDAJ CURS - PSD domina scena in București, AUR este in creștere. Coaliția n-ar obține majoritatea Constantin…

- Cornelia Catanga s-a stins din viața, in aceasta dimineața, la varsta de 63 de ani. Soția lui Aurel Padureanu era infectata cu Covid-19, iar medicii au precizat ca a murit in urma unui stop cardio-respirator. Iata ce alte probleme de sanatate mai avea regretata artista.

- Este doliu uriaș in lumea filmului, dupa ce s-a mai stins o mare stea. Este vorba despre indragitul actor Ronald Pickup. Artistul s-a stins din viața la varsta de 80 de ani, lasand in urma lui multe regrete și suferința. Fanii serialului „The Crown” sunt in stare de șoc dupa aflarea veștii cutremuratoare!

- Lucian Pinzaru, unul dintre actorii emblematici ai Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” din Galați, a decedat in cursul zilei de marți, acesta fiind rapus de o boala necruțatoare. Vestea tragica a decesului actorului de doar 53 de ani, a fost transmisa de reprezentanții instituției, prin tr-un mesaj public,…

- Este zi de doliu in politica din Romania. Samuel Calota și soția lui s-au stins din viața in urma unui accident cumplit in Brașov. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva pe cei doi soți.

- Actorul Bogdan Stanoevici s-a stins din viața la varsta de 62 de ani. El se afla in stare grava din cauza unei infecții pe care a capatat-o in spital, dupa ce fusese infectat cu noul coronavirus. Din pacate, astazi s-a stins din viața. Bogdan Stanoevici a fost numit director general interimar…

- Doliu in lumea sportului romanesc! Iulian Șerban, triplu campion mondial la paracanoe s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. Sportivul paralimpic s-a confruntat ani la rand cu urmarile unui accident teribil.