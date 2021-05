Doliu la Romania TV. Una dintre cele mai cunoscute jurnaliste a postului a plecat la ceruri. Postarea lui Victor Ciutacu

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a ramas fara permis in cea de-a doua zi de Paste. Patronul echipei de la FCSB se afla in judetul Arges si se indrepta catre inmormantarea preotului Daniil de la manastirea Frasinei. Politistii i-au suspendat dreptul de a conduce timp de 90 de zile si i-au dat o amenda de 1.305 lei.…

- Victor Ciutacu a anunțat decesul unei colege de la Romania TV! Este vorba despre jurnalista Madalina Ciocan, care a murit dupa o lupta cu o boala necrutatoare. „Nu exista om politic, analist, cantareț sau artist care conteaza sa n-o știe pe Madalina Ciocan. Ce nu știa nimeni, in afara de mine…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj comunitatii musulmane din Romania cu ocazia inceperii lunii postului Ramadan, in care a apreciat sustinerea acesteia pentru eforturile autoritatilor in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit agerpres.ro. "Cu prilejul inceperii lunii…

- Gigi Becali, 62 de ani, patronul FCSB, considera ca echipa naționala ar trebui construita in jurul golgeterului din Liga 1, Florin Tanase (26, mijlocaș ofensiv), autorul primului gol din partida Romania - Macedonia de Nord 3-2. De asemenea, Becali este de parere ca Tanase nu trebuia inlocuit in meciul…

- Scoala Gimnaziala nr. 1 Carei, județul Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție vacante, de mediator școlar debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții…

- Matt Bellamy, solistul celor de la Muse, le-a aratat fanilor de pe Instagram o noua modalitate de a se menține în forma din punct de vedere fizic. Postarea a adunat aproape doua mii de comentarii, iar fosta soție a avut o replica pe masura pentru cântareț. Bellamy apare într-un…

- Becali i-a transmis un mesaj direct presedintelui FRF, pe care il acuza ca paseaza responsabilitatea spre reprezentantii Ligii Profesioniste de Fotbal. Patronul FCSB anunta ca este gata sa scoata echipa de pe teren doar pentru a trage un semnal de alarma.„Il voi suna pe Iftime și pe inca doi si vom…

- Un nou moment trist pentru tenisul romanesc: trecerea in neființa a lui Dumitru-Titus Mihalache, jucator de tenis foarte activ mai bine de jumatate de secol. Legitimat la tenis Club Tache Caralulis din București, Titus Mihalache a fost un jucator de top in Romania, dar și in ITF, un nume respectat și…