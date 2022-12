Doliu la Hollywood! Actorul Bob Penny din ”Forrest Gump” a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea Hollywood-ului! Kirstie Alley, actrița americana care s-a lansat in serialul "Cheers", a murit la varsta de 71 de ani, dupa o perioada de lupta cu o boala crunta: cancer. Anunțul familiei sale a indurerat o intreaga lume.

- Este doliu in lumea filmului de la Hollywood, dupa ce unul din actorii care au jucat in celebrul Top Gun a murit la varsta de 66 de ani. Inainte sa inceteze din viața, acesta s-a confruntat cu o boala grava, de care suferea de mult timp.

- Doliu la Hollywood! Un actor și scenarist cunoscut s-a stins din viața la doar 51 de ani. Barbatul era manager și producator și a murit recent la domiciliul sau din Santa Monica, California. Vestea crunta a fost aflata acum de fani, deși acesta a incetat din viața pe data de 21 noiembrie. Artistul s-a…

- Echipa din serialul ”Supernatural” este in doliu. Actrița Nicki Aycox a murit la doar 47 de ani. Ea a interpretat rolul lui Meg Masters alaturi de Jared Padalecki și Jensen Ackles, in 2006 și 2008. Decesul s-a produs pe data de 16 noiembrie.

Kevin Conroy, omul din spatele vocii grave a lui Batman, a murit, potrivit reprezentantului sau Gary Miereanu. Conroy avea 66 de ani.

Actorul american Leslie Jordan a murit in urma unui accident rutier petrecut luni, 24 octombrie, chiar in Hollywood. Mașina condusa de acesta, un BMW, a intrat in coliziune frontala cu zidul unei cladiri. Inca nu e clar daca Leslie Jordan a decedat din cauza impactului sau daca a murit la volan din…

Angela Lansbury, vedeta din serialul politist american "Murder She Wrote", a murit la varsta de 96 de ani, anunta BBC, potrivit News.ro.