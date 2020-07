Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Kelly Preston, sotia lui John Travolta, cunoscuta din filme ca „Mischief”, „Twins” si „Jerry Maguire”, a murit la varsta de 57 de ani din cauza unui cancer la san, scrie Variety.John Traveolta, cu care s-a casatorit in urma cu 29 de ani, a confirmat decesul pe contul lui de Instagram,…

- "Cu inima foarte indurerata va anunt ca iubita mea sotie, Kelly Preston, a pierdut batalia pe care a dus-o in ultimii doi ani cu cancerul la san", a scris John Travolta, pe Instagram. John Travolta si Kelly Preston aveau impreuna doi copii, Ella, in varsta de 20 de ani, si Benjamin, in varsta de…

- Kelly Preston, care a murit la 57 de ani, era maritata cu actorul John Travolta (66 de ani) din 1991.Potrivit revistei americane People, actrița Kelly Preston a fost extrem de discreta in ultimii doi ani in privința starii ei de sanatate."Era un suflet luminos, frumos și iubitor, care avea grija profunda…

- Dupa ce in urma cu cațiva ani mama lor a murit dupa ce aflata intr-un pelerinaj i-a cazut o piatra in cap, acum surorile au ramas și fara tatal sau. S-ar parea ca Emil Gabor a murit in urma cu cateva zile dupa ce a facut un infarct, iar Ramona și Monica nu au putut... Read More Post-ul Surorile Ramona…

- Regizorul american Joel Schumacher a murit luni dimineața in New York, dupa o lupta de un an cu cancerul. Avea 80 de ani. Schumacher a intrat in centrul atenției o data cu regizarea filmului Batman...

- Kailum O'Connor a murit la inceputul acestei saptamani, iar regretele fanilor sai au inundat retelele de socializare. Tanarul avea 21 de ani si a caștigat inimile celor care il urmareau cu personalitatea sa energica și schițele de comedie. Doliu in cinematografie: A MURIT un actor legendar.…

- Veteran al filmelor și serialelor de televiziune, Richard Herd a murit la varsta de 87 de ani, transmite cnn.com. Acesta suferea de cancer și a decedat in locuința sa din Los Angeles, inconjurat de...

- Actorul Jerry Stiller, cunoscut pentru rolul tatalui lui George Costanza in serialul de televiziune Seinfeld, a murit in varsta de 92 de ani, a confirmat fiul sau, actorul Ben Stiller, citat de BBC. "Sunt trist...