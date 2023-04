Doliu la Dinamo. A murit unul dintre jucătorii care au dat apelativul de „câinii roșii” Fostul portar Victor Nunweiller a murit la varsta de 81 de ani, au anuntat, joi, reprezentantii clubului Dinamo pe pagina oficiala de Facebook. „Victor Nunweiller a plecat dintre noi. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Fostul portar dinamovist Victor Nunweiller, 81 de ani, a incetat din viata. Constantin, Dumitru, Ion, Lica, Victor, Radu si Eduard. Toti Nunweiller sau, altfel spus, familia care a scris o pagina importanta in istoria clubului nostru si a fotbalului romanesc. Dintre cei sapte frati, cinci dintre ei, Dumitru, Ion, Lica, Victor si Radu, au imbracat tricoul ‘cainilor rosii’, numele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

