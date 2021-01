In perioada 1966 – 2004 a realizat și prezentat mii de emisiuni la Radio Romania si la Televiziunea Romana. A fost membru in Consiliul de Administratie al TVR, curator de expozitii si director al galeriei de arta Artmark. In 2011, a primit premiul „Margareta Sterian” pentru creatie muzeografica si plastica, pentru numeroasele expozitii realizate, Dupa incheierea studiilor la Institutul „Nicolae Grigorescu”, sectia Istoria si Teoria Artei, licentiata in arta moderna si contemporana romaneasca, Ruxandra Garofeanu a avut o lunga colaborare la postul public de televiziune și de radio (Radio Romania…