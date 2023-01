Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul Federației de Tenis, implicat in perioada recenta in mai multe proiecte care vizau tenisul corporatist și cel juvenil, U10, s-a simțit rau in ultimele zile, iar sambata s-a stins din viața, pe patul de spital. Consilier județean in Ilfov, Liviu Ursuleanu, fost candidat la alegerile FRT din…

- Antrenorul de tenis Liviu Ursuleanu a murit astazi, la Spitalul Județean Ilfov, la varsta de 60 de ani, anunța Gazeta Sporturilor. Unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep, Ursuleanu lupta de ani buni cu un cancer crunt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Antrenorul de tenis Liviu Ursuleanu a murit astazi, pe patul de spital, la varsta de 59 de ani. Liviu Ursuleanu, unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep, lupta de ani buni cu un cancer crunt. Oficialul Federației de Tenis, implicat in perioada recenta in mai multe proiecte care vizau…

- Tenisul romanesc, in 2022, trebuia sa aiba in prim-plan in special performanțele din tenisul feminin și desemnarea turneului Transylvania Open de la Cluj ca find cel mai bun turneu WTA 250 al anului. Toate acestea au fost umbrite de suspiciunea de dopaj a

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a reacționat, marți, pe Instagram, la scandalul de dopaj in care este implicata sportiva 31 de ani, subliniind ca romana este un „model in ceea ce privește integritatea” informeaza Gazeta Sporturilor.„In primul rand, vreau sa spun cat de mare a fost șocul…

- Antrenorul francez Patrick Mouratoglu, care lucreaza alaturi de Simona Halep din luna aprilie a acestui an, a evitat sa dea un raspuns clar, dupa ce sportiva de 31 de ani a anunțat ca a fost depistata pozitiv pentru roxadustat, o substanța interzisa in tenisul profesionist, la US Open 2022, informeaza…

- Sorana Cirstea, 32 de ani, 39 WTA, a reacționat, dupa ce Simona Halep, 31 de ani, a fost testata pozitiv pentru Roxadustat, o substanța interzisa in tenisul profesionist, la US Open 2022, informeaza Gazeta Sporturilor.Chiar daca cele doua sportive nu sunt legate de o relație de prietenie, Sorana Cirstea…

- Clubul Sportiv Dinamo deplange trecerea la cele vesnice a fostului mare baschetbalist Gheorghe NOVAK, component al echipei de aur a CS Dinamo din anii 60 70.Potrivit CS Dinamo, nascut pe 24.04.1945, Gheorghe Novak a fost jucator, antrenor si comandant al CS Dinamo, functie pe care a detinut o intre…