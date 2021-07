Doliu în România. S-a stins din viață încă un om dedicat sportului Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, va ramane in sufletele noastre pentru totdeauna ca un excelent organizator, un bun manager, un om cu suflet mare care și-a dedicat intreaga activitate dezvoltarii saniei, bobului si skeletonului in Romania. Dumnezeu sa il odihneasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

