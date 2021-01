Stiri pe aceeasi tema

- Parintele academician Mircea Pacurariu a trecut la Domnul in dimineața zilei de miercuri, 13 ianuarie, la ora 07:41. Parintele Mircea Pacurariu s-a nascut la 30 iulie 1932, in Hunedoara. A urmat școala primara la Oraștie si Deva, apoi Liceul Teoretic „Decebal” din Deva. Timp de un an…

- Accident cumplit in Romania! Trei oameni au murit si doi au fost grav raniti, dupa ce masina in care se aflau a intrat cu viteza intr-un utilaj de deszapezire. Impactul a avut loc dimineata, pe autostrada A1, in zona localitatii Saliste, in judetul Sibiu.

- Tanara fotbalista Alice Cociuba a incetat din viata in Ajunul Craciunului. Sportiva in varsta de 21 de ani a fost victima accidentului ingrozitor de la Ineu, in care masina ei a fost lovita de un tren. Jucatoarea de fotbal a evoluat, de-a lungul vietii, pentru CS Ineu, Piros Security si CFR Timisoara,…

- Prof. dr. Ioan Paul Stoicescu, o personalitate marcanta a medicinei romanești, unul dintre fondatorii și formatorii școlii moderne de pneumologie și unul dintre cei mai importanți pneumologi din Romania, s-a stins din viața, in cursul zilei de miercuri, la onorabila varsta de 85 de ani. Vestea tragica…

- O veste trista vine de aceasta data din Maramureș, aceea ca doamna preoteasa Maria Coltan, soția Preacucernicului Parinte Ioan Coltan, a trecut la Domnul, la varsta de 74 de ani. Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul,…

- Un copil din Brasov, in varsta de trei ani, a decedat ca urmare a infectiei cu noul coronavirus, a anuntat azi Grupul de Comunicare Strategica, care a precizat ca baietelul avea multiple comorbiditati. Alte 113 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand…

- Profesorul american Keith Hitchins s-a stins din viața, la varsta de 89 de ani. Scriitorul a fost un iubitor al țarii noastre, despre care a publicat mai multe lucrari. In urma cu doi ani lui i-a fost oferita o mare distincție, chiar de catre președintele Klaus Iohannis

- Cadrele didactice si elevii de la Colegiul Național Dragoș Voda din Sighetu Marmatiei sunt in stare de soc: directorul colegiului, a decedat azi dimineata la doar 52 de ani. Vasile Mih era internat la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. In…