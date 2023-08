Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in curtea fostului Spitalul Militar din Oradea. Miercuri, dupa amiaza, in jurul orei 16.00, dupa orele de program, cardiologul Eugen Gheorghe Scridon a dorit sa joace tenis pe un teren special amenajat in curtea Spitalului Clinic „Avram Iancu” din Oradea.

- Lumea literaturii din Romania este in doliu! Un cunoscut scriitor s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Cand va avea loc ceremonia de inmormantare. Unde iși pot lua oamenii „adio” de la talentatul prozator.

- Lumea politicii din Romania e in doliu! Dan Matei Agathon, fostul ministru al Turismului in Guvernul Nastase s-a stins din viața la varsta de 74 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de Alin Burcea, prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania…

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un cunoscut preot din București și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DN2-E85, cunoscut sub numele de "Drumul morții". Tragicul eveniment a avut loc marți, 11 iulie, in jurul orei 8:30, pe traseul dintre Buzau și București.

- Lumea sportului este in doliu! Un indragit antrenor roman a murit la varsta de 49 de ani. Vestea trista a venit ca un fulger pentru toți cei ce l-au cunoscut și apreciat. El a indrumat mulți tineri sa lupte pentru visele lor.

- Este zi de doliu in lumea filmului internațional! Actorul Sergio Calderon s-a stins din viața miercuri intr-un spital din Los Angeles, la varsta de 77 de ani. Starul internațional era cunoscut pentru rolurile din "Pirații din Caraibe" și "Man in Black".

- Acesta a murit sambata seara, dupa o lupta lunga și grea cu o boala nemiloasa: cancerul.Fanii și apropiații artistului și-au exprimat regretele pe rețelele de socializare.„Dumnezeu sa te ierte, unchiul meu frumos și talentat! Plin de viața așa o sa te pastrez in mintea și sufletul meu, glumeț, cum erai…

- Vestea mortii milionarului Nelu Balan, considerat „cel mai șmecher roman din New York”, a fost data de fostul manechin Nelly Nastase."RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer", a transmis aceasta pe Facebook.Nelu Balan, poveste de viața ca-n filmeNelu Balan este unul din romanii…