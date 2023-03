Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu pe scena politica din Romania. Fostul ministru al Apararii, Victor Babiuc, a murit, sambata, 25 februarie, la varsta de 84 de ani. Acesta a fost un politician cunoscut dupa Revoluția din 1989, dar retras din spațiul public de mai mulți ani. El a deținut, dupa caderea comunismului, o serie…

- Victor Babiuc, fost deputat și ministru de Interne și al Apararii in Romania, s-a stins din viața. Anunțul a fost facut de scriitorul Radu F. Alexandru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cristi Danileț ar accepta un post in sistemul judiciar din Republica Moldova, insa doar dupa ce iși va termina cariera in Romania. In cadrul unei emisiuni televizate, acesta a declarat ca nu va fi noul ministru al Justiție, cum se vehiculeaza in mediul online. Fii la curent cu cele mai noi…

- Regizorul britanic Hugh Hudson, cunoscut pentru filmul "Carele de Foc" (Chariots Of Fire), castigator a patru premii Oscar, a murit la varsta de 86 de ani, in urma unei scurte suferinte, a anuntat vineri familia sa intr-un comunicat, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Scriitorul, dramaturgul, scenaristul si academicianul Dumitru Radu Popescu a murit la varsta de 87 de ani, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Primaria Timisoarei este pregatita sa preia o noua unitate de sanatate in administrare, pentru a raspunde nevoilor de descentralizare din Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu transferul finantarii de la bugetul de stat la bugetul local. Este vorba despre Spitalul CFR, in prezent…

- Doliu in politica romaneasca! Un fost ministru de la Interne și Aparare a murit luni de dimineața. Mircea Dușa a decedat la varsta de 67 de ani și se pare ca suferea de o boala necruțatoare. Demnitarul a murit acasa, la locuința sa din Mureș. „Am aflat cu mare tristețe vestea dispariției in aceasta…

- "Astazi, Mircea Dusa a decis sa plece intr-o lume mai buna...Am pierdut un prieten, un camarad de nadejde, un partener pe care am fost onorat sa il am alaturi si de la care am invatat enorm. Iti multumesc, Mircea, pentru tot!Dumnezeu sa te odihneasca in pace, prieten drag!", a scris Mihai Fifor, pe…