Doliu în muzica românească. Nicu Covaci – „A plecat să deschidă alt drum” Moni Bordeianu, primul solist al trupei Phenix, a murit. Decesul a fost confirmat de Nicu Covaci, care a transmis un mesaj emoționant: „A plecat sa deschida alt drum cel care l-a deschis pe primul… Iti multumim, Moni, pentru ca ceea ce avem acum tu ai inceput! Pe un munte, intr-o tara foarte-ndepartata sta un om cu ochii-nchisi si spune ce ne-asteapta. Lumea nu-l asculta il crede un nebun caci vorbele lui sunt ca niste lovituri de tun. El sta singur si linistit Dar in ochii lui inchisi Vede al lumii asfintit Nebunul cu ochii lui inchisi. Zilele trec una dupa alta sus pe munte si vocea lui se aude… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „A plecat „on the other side” cel care a animat tinerețea (nu doar) celor care in anii 60 au simțit ca se poate trai și altfel, ca merita luptat pentru asta. Nu pot decit sa-mi exprim gratitudinea pentru tot ceea ce ne-a oferit acest mare artist al vieții transformat in legenda inca din 1970 cind a…

- „A plecat „on the other side” cel care a animat tinerețea (nu doar) celor care in anii 60 au simțit ca se poate trai și altfel, ca merita luptat pentru asta. Nu pot decit sa-mi exprim gratitudinea pentru tot ceea ce ne-a oferit acest mare artist al vieții transformat in legenda inca din 1970 cind a…

- O veste tragica a fost anunțata ia pagina sa de Facebook, de catre liderul formației Phoenix, Nicu Covaci. Mony Bordeianu, membru fondator al legendarei trupe Phoenix a murit, in urma cu trei zile, in Germania. Nascut pe 26 februarie 1948, la Beșenova Noua, județul Timiș, Florin Mony Bordeianu a fostul…

- Iarna capricioasa la București. Zapada s-a mai dus, frigul persista. Zilele insorite alterneaza cu cele in care cerul e acoperit de nori. Ma gandesc deja la viitoarea explozie de culori și miresme care va avea loc la apariția florilor. Dar, pana sa vina ele in viața noastra, va invit in lumea minunata…

- Aflat in SUA, Dan Negru a relatat pe pagina sa de Facebook ca in America n-a gasit mașini electrice, iar plațile cash sunt recompensate de comerciați cu prețuri mai mici. „M-au dresat spunandu-mi ca-n lumea civilizata dispare cashul. In America cashul e la cautare, platești cash, primești reduceri.…

- O țara intreaga a fost șocata dupa tragedia de la Odorheiu Secuiesc, acolo unde trei adolescente au fost grav ranite, iar un baiat a murit, dupa ce un perete al cladirii in cre se aflau s-a surpat. Decesul lui David a adus multa revolta și durere in inimile tuturor. Ce urma sa faca tanarul in […] The…

- Gemenii, Capricornii și Balanțele vor avea parte de o saptamana de vis. Divinitatea raspunde nenumaratelor rugaciuni și vor ajunge sa-și vada indeplinite cele mai mari dorințe. Nativii pot afla din randurile de mai jos despre surprizele de care pot avea parte. Gemenii reușesc o mare victoriePersoanele…

- Confundat cu unul dintre suspecții crimei de la Sibiu, Laurențiu Lacatușu are probleme. A ramas fara loc de munca, dupa ce a aparut la TV, nu are bani nici de paine, iar oamenii il ocolesc. “Da, nici de lucru nu mai am, nici bani de paine, sa-mi iau paine in casa. Nu mai lucrez, ca nu ma ia nimeni…