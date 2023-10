Stiri pe aceeasi tema

- Tragediile din Israel sunt resimțite din plin și in Romania. Florin Achim (32 de ani), fundașul dreapta de la Concordia Chiajna, a fost coleg de echipa la Maccabi Petah Tikva, in sezonul 2015-2016, cu Lior Asulin, ucis de teroriștii Hamas, in dimineața zilei de 7 octombrie, la un festival de muzica…

- Ce se intampla la o ora și jumatate de zbor cu avionul de noi nu e un conflict care privește doar Orientul Apropiat, ci ceva care zguduie sportul mondial și deja ne afecteaza direct. Ministrul Apararii și Comandantul Poliției au declarat stare de razboi pe teritoriul țarii. Sambata dimineața, organizația…

- Echipa de fotbal Hapoel Tel Aviv anunța ca fostul atacant vedeta Lior Asulin se numara printre morți, dupa ce atacatorii Hamas au deschis focul asupra unei petreceri in natura in apropierea graniței, in timpul asaltului lor masiv."Cu mare tristețe, dupa multe ore in care a fost declarat disparut,…

- Un nou doliu in sportul romanesc intristeaza sufletele celor pasionați de acest domeniu. Un fost luptator și antrenor al Clubului Sportiv Rapid s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 83 de ani. Iata despre cine este vorba!

- Doliu in lumea muzicii populare romanești! Viorel Leanca, dirijorul Ansamblului Artistic Profesionist "Ciprian Porumbescu", s-a stins din viața la varsta de 70 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a ansamblului.

- Un nou doliu frange inimile milioanelor de fani ai sportului! O tragedie uriașa s-a produs, in urma cu puțin timp, moment in care un pasionat al ciclismului s-a stins din viața, in urma unui accident rutier, la varsta de doar 22 de ani.

- Este doliu in lumea sportului romanesc, dupa ce un fotbalist a murit la doar 19 ani. Tanarul a fost implicat intr-un accident, iar anunțul a fost facut de echipa la care juca. Moartea lui a lasat in urma doar durere, iar cei care il cunosc sunt șocați de felul in care și-a gasit sfarșitul.

- Rapper-ul Magoo, celebru pentru parteneriatul sau cu starul R&B Timbaland, a murit la varsta de 50 de ani.Cunoscut mai ales ca parte a duo-ului hip-hop Timbaland & Magoo, moartea starului a fost confirmata de artistul R&B Digital Black (Benjamin Bush) de la Dru Hill și Playa intr-o postare…